Corea del Nord, Trump invia bombardieri in volo al confine

Il presidente americano Donald Trump mostra i muscoli alla Corea del Nord e invia alcuni caccia bombardieri in volo sopra i cieli vicino al confine con il Paese asiatico. L'operazione, spiega il Pentagono, "vuole dimostrare che il presidente ha molte opzioni militari per sconfiggere ogni minaccia". "Anche Trump è in missione suicida. Se dovesse succedere qualcosa al nostro popolo le conseguenze saranno oltre ogni aspettativa": così Pyongyang.