Corea del Nord, Trump: "Buone chance di liberare 3 cittadini Usa"

Continua l'opera di disgelo tra Stati Uniti e Pyongyang. Nella conferenza stampa congiunta con il premier giapponese Shinzo Abe, a Mar-a-Lago, Donald Trump ha detto che "ci sono negoziati in corso sui tre americani detenuti in Corea del Nord e c'è una buona possibilità di farli tornare". Trump ha anche detto di sperare di poter vedere "le due Coree vivere in pace".