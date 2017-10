Corea del Nord, Trump: accordi vani, con loro funziona solo una cosa

Con la Corea del Nord "funzionerà soltanto una cosa". Lo ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump, spiegando che in passato diversi accordi sono falliti, ma senza specificare quale sia a suo avviso l'alternativa. "Accordi violati prima che l'inchiostro si asciugasse, mettendo in ridicolo i negoziatori Usa. Mi spiace, ma solo una cosa funzionerà", si legge in un tweet.