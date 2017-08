Corea del Nord, Tillerson: "Pyongyang è una minaccia globale"

Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson, condannando con forza il test missilistico della Corea del Nord e confermando come si sia trattato di un missile intercontinentale, ha sottolineato la necessità di una "azione globale" per quella che definisce una "minaccia globale". Tillerson ha inoltre detto che "tutte le nazioni dovrebbero dimostrare alla Corea del Nord che ci sono conseguenze per il loro perseguire nel programma nucleare".