Corea del Nord, Tillerson: "Contatti per avviare negoziati"

Gli Usa sono in contatto con la Corea del Nord per cercare di avviare negoziati sul nucleare. Lo ha detto il segretario di Stato americano Rex Tillerson, in visita a Pechino. Si sta verificando, ha detto Tillerson, se Pyongyang abbia intenzione di confrontarsi in merito all'abbandono delle ambizioni nucleari perché è inaccettabile, ha chiarito, "lo scenario di un Paese con l'atomica".