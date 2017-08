Corea del Nord: sull'orlo di una guerra nucleare, annienteremo Usa

"Donald Trump ci sta portando sull'orlo di una guerra nucleare". Lo ha affermato il regime di Kim Jong-un con una dichiarazione diffusa dall'agenzia nordcoreana Kcna, poco prima dell'ultimo tweet del presidente americano contro Pyongyang. "Vi spazzeremo via - si legge nel testo -, vi cancelleremo dalla faccia della terra. Il comportamento isterico e imprudente di Trump potrebbe ridurre gli Usa in cenere, in ogni momento".