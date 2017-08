Corea del Nord, Seul propone a Pyongyang colloqui militari

La Corea del Sud mette in campo una controffensiva diplomatica e propone al Nord colloqui militari per allentare le tensioni lungo il confine. Lo ha annunciato il viceministro della Difesa sudcoreano Suh Choo-suk, indicando in venerdì 21 luglio la data e la parte nordcoreana del villaggio di Panmunjeom come luogo del disgelo. Seul punta a risolvere "tutti gli atti di ostilità", ha detto Suh, sulla situazione del 38esimo parallelo.