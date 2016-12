8 novembre 2014 Corea del Nord, rilasciati due detenuti Usa Barack Obama: "E' un giorno meraviglioso" Kenneth Bae è rimasto prigioniero per 2 anni, Matthew Todd Miller per 7 mesi Tweet google 0 Invia ad un amico

19:26 - Due cittadini americani detenuti in Corea del Nord, Kenneth Bae e Matthew Todd Miller (il primo da due anni e il secondo da sette mesi), sono stati rilasciati. Lo riferisce il Dipartimento di Stato, precisando che il governo degli Stati Uniti sta facilitando il loro ritorno affinché si ricongiungano con le loro famiglie.

Il presidente Barack Obama ha salutato la liberazione dei due americani come "un giorno meraviglioso, per loro e le loro famiglie" e ha ringraziato il Direttore della National Intelligence Clapper per il suo ruolo in quella che era "ovviamente una missione difficile".