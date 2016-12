Corea del Nord, Pyongyang rifiuta asilo politico a fuggiasco del Sud

11:43 - La Corea del Nord ha rimandato venerdì nel suo Paese un sudcoreano che aveva traversato illegalmente la frontiera, pare per chiedere l'asilo politico a Pyongyang, fatto rarissimo. Ma Sang-ho, 52 anni, è stato consegnato alle autorità sudcoreane al villaggio di frontiera di Panmunjon, dove fu firmato l'armistizio del 1953. Lo ha riferito il ministero sudcoreano dell'Unificazione.

Ma Sang-ho affermava di voler lasciare il Sud, dove era considerato "mentalmente disturbato", afferma un comunicato della Croce Rossa nordcoreana. Pyongyang non ha indicato le ragioni per le quali l'uomo è stato rimpatriato. Le pochissime persone che hanno chiesto asilo politico al Nord in genere sono state accettate.