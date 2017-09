Corea del Nord, possibile test bomba H nel Pacifico | Kim Jong-un: "Trump folle, pagherà caro"

"Potrebbe essere la detonazione più potente di bomba all'idrogeno nel Pacifico", ha affermato Ri, a New York per seguire i lavori dell'Assemblea generale dell'Onu, aggiungendo però "di non avere idea di quali azioni potrebbero essere prese dato che saranno ordinate dal leader Kim Jong-un".



Pyongyang, a partire dal 2006, ha effettuato un totale di sei test nucleari, di cui l'ultimo, il più potente, risale al 3 settembre ed è stato rivendicato come la detonazione di un ordigno all'idrogeno.



Kim Jong-un: "Trump è un folle" - Continua intanto il botta e risposta a distanza tra Donald Trump e Kim Jong-un. Il leader nordcoreano ha definito il presidente Usa "un folle" e ha aggiunto che pagherà "caro" per le sue minacce contro Pyongyang. Kim ha inoltre accusato Trump di non essere adeguato per ricoprire il ruolo di "comandante in capo di un Paese" e ha descritto il presidente americano come "una canaglia e un bandito, desideroso di giocare con il fuoco".



Il botta e risposta tra Trump e Kim Jong-un - Le parole di Kim arrivano in risposta al bellicoso discorso fatto da Trump sulla Corea del Nord all'Assemblea generale dell'Onu. Il discorso del presidente americano ha convinto Kim Jong-un, riferisce l'agenzia nazionale nord-coreana, che "il percorso da me intrapreso è corretto e lo seguirò fino alla fine". Il dittatore asiatico ha aggiunto di stare "pensando intensamente alla risposta da dare".