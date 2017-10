Corea del Nord, per la Cia Kim Jong-Un è una "persona razionale"

Il presidente Usa Donald Trump gli ha dato del "matto" senza mezzi termini, ma per la Cia Kim Jong-Un è "una persona razionale, al di là delle sue fanfaronate". Secondo il vicedirettore dell'agenzia responsabile per la Corea del Nord Yong Suk Lee, il leader coreano vuole governare il più a lungo possibile e l'ipotesi di un attacco nucleare agli Usa va ridimensionato: "Decidere di lanciare un'atomica su Los Angeles non è nel suo interesse".