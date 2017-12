Corea del Nord, Pentagono: fiducia in sforzi diplomatici

Il capo del Pentagono Jim Mattis assicura che gli Usa continueranno a perseguire la diplomazia per risolvere la crisi nordcoreana, ma sapendo di poter contare su opzioni militari. "Non voglio dire che la diplomazia non ha funzionato. Noi continueremo a lavorare diplomaticamente e continueremo a lavorare attraverso l'Onu. Nello stesso tempo i nostri diplomatici parleranno da una posizione di forza perché abbiamo opzioni militari", ha dichiarato.