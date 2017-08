Corea del Nord, Pence: "Tutte le opzioni sono sul tavolo"

Il vicepresidente americano Mike Pence ha detto che "tutte le opzioni sono sul tavolo" per contrastare la minaccia del programma nucleare della Corea del Nord. "Le continue provocazioni da parte del regime ostile di Pyongyang sono inaccettabili e gli Stati Uniti continueranno a cercare il sostegno delle Nazioni in tutta la regione e in tutto il mondo per isolare ulteriormente la Corea del Nord economicamente e diplomaticamente", ha quindi aggiunto.