Corea del Nord, Onu: "Subito stop ai lanci" | Pyongyang: "Completeremo programma nucleare"

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu "condanna fortemente" il lancio del missile della Nord Corea e le sue "azioni oltraggiose", chiedendo che vi "ponga immediatamente fine". I 15 in una dichiarazione al termine della riunione di emergenza al Palazzo di Vetro hanno "espresso la loro grave preoccupazione che la Nord Corea mini deliberatamente la pace , causando timori per la sicurezza in tutto il mondo". Pyongyang: "Completeremo il programma nucleare".

"E' di vitale importanza che la Corea del Nord mostri immediatamente un sincero impegno alla denuclearizzazione attraverso azioni concrete, e mostri l'importanza di lavorare per ridurre le tensioni nella penisola e altrove". "Tutti i membri delle Nazioni Unite - ricordano i Quindici - devono attuare pienamente ed immediatamente tutte le risoluzioni".



Nella riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu sulla Nord Corea, come si apprende dalla missione italiana, l'ambasciatore Sebastiano Cardi, rappresentante permanente al Palazzo di Vetro, ha ribadito la condanna categorica già espressa dal ministro degli Esteri Angelino Alfano dell'ultimo lancio. E ha espresso la solidarietà dell'Italia a Tokyo. "E' ora responsabilità di Pyongyang - ha detto l'ambasciatore - di fare passi concreti e credibili verso la de-escalation e la denuclearizzazione, per mostrare la propria volontà di impegnarsi in negoziati utili".