Corea del Nord, missili intercontinentali "sfilano" durante la parata nazionale: "Pronti a rispondere col nucleare"

Corea del Nord, la grande parata di Pyongyang 1 di 7 Afp Afp Corea del Nord, la grande parata di Pyongyang 2 di 7 Afp Afp Corea del Nord, la grande parata di Pyongyang 3 di 7 Afp Afp Corea del Nord, la grande parata di Pyongyang 4 di 7 Afp Afp Corea del Nord, la grande parata di Pyongyang 5 di 7 Afp Afp Corea del Nord, la grande parata di Pyongyang 6 di 7 Afp Afp Corea del Nord, la grande parata di Pyongyang 7 di 7 Afp Afp Corea del Nord, la grande parata di Pyongyang leggi dopo slideshow ingrandisci

Choe ha poi criticato il presidente americano Donald Trump per "la creazione di una situazione di guerra" nella penisola coreana con l'invio di mezzi militari strategici. Presente alla parata anche Kim Jong-un. Il leader 30enne, salito al potere alla fine del 2011, ha sempre enfatizzato come le armi nucleari siano il fondamento della sua strategia di difesa nazionale.



La parata celebra il 105esimo compleanno del padre fondatore Kim Il-sung e la leadership del dittatore di terza generazione Kim Jong-un. Secondo gli analisti militari, i missili nordcoreani potrebbero essere in grado di colpire bersagli fino agli Stati Uniti continentali, anche se la Corea del Nord non li ha ancora testati.



"In mostra" anche carri armati e un razzo mai visto prima - I soldati nordcoreani hanno portato in parata anche un altro grande razzo mai visto prima, che a giudicare dalle dimensioni dovrebbe trattarsi di un modello a lunga gittata. Nel corteo sfilano poi carri armati, lanciarazzi multipli, pezzi d'artiglieria e un missile a combustibile solido progettato per essere sparato da sottomarini. Presente anche il potente missile a medio raggio "Musudan", che potenzialmente potrebbe raggiungere le basi aeree statunitensi a Guam, nel Pacifico occidentale.



La tv di Stato ha mostrato il leader Kim Jong-un, in abito nero e camicia bianca, uscire da una limousine nera e salutare la sua guardia d'onore prima di avviarsi lungo un tappeto rosso verso il podio da cui assiste alla parata insieme ai funzionari governativi di alto livello.