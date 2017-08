Corea del Nord, missili glassati sulla torta per Kim Jong-un

Frutta e una torta guarnita con riproduzioni di missili glassati in miniatura imbandiscono la tavola di Kim Jong-un, dittatore del regime nord coreano. L’occasione è un banchetto per celebrare i successi in campo militare ottenuti da Pyongyang, in particolare il buon esito del test del 4 luglio, quando venne lanciato il primo missile intercontinentale del regime. Il tutto contornato da documentari propagandistici e applausi scroscianti dei presenti. Questa è l’ultima provocazione del dittatore all’indirizzo degli Stati Uniti.