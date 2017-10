Corea del Nord, media Usa: Pyongyang lavora ad armi biologiche

La Corea del Nord potrebbe essere impegnata nella produzione di armi biologiche. Lo riporta il New York Post citando uno studio del Belfer Center for Science and International Affairs dell'Harvard Kennedy School. La produzione avrebbe luogo in laboratori di ricerca per l'agricoltura. "E' probabile che il vaiolo sia già usato come arma", afferma il rapporto, secondo il quale l'antrace è un altro degli agenti che Pyongyang potrebbe usare.