Corea del Nord, media: arrestato un altro cittadino americano

Un ex professore americano di origini coreane è stato arrestato all'aeroporto di Pyongyang, diventando il terzo cittadino statunitense detenuto in Corea del Nord. Lo riferisce l'agenzia Yonhap, che identifica il malcapitato con il cognome di Kim. Le cause dell'arresto, avvenuto mentre l'uomo stava per lasciare il Paese, restano ancora sconosciute. L'arrestato ha poco più di 50 anni ed è un ex docente della Yanbian University (Cina).