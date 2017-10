Corea del Nord, May domani in Giappone: "Scandalizzata da missile"

La premier britannica Theresa May si è detta "scandalizzata" dal lancio di un missile nordcoreano che ha sorvolato il Giappone e ha confermato che domani si recherà a Tokyo dove è attesa per una visita ufficiale di tre giorni. Quella della Corea del Nord è una "imprudente provocazione", ha spiegato Downing Street, aggiungendo che Londra è pronta "a continuare a lavorare con i partner internazionali per mantenere la pressione" su Pyongyang.