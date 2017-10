Corea del Nord, Mattis: "C'è sempre una soluzione diplomatica"

"Abbiamo sempre delle soluzioni diplomatiche". Lo ha detto in conferenza stampa il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Jim Mattis, rispondendo a chi gli chiedeva se gli Usa avessero rinunciato alla diplomazia in relazione alla Corea del Nord. Le sue dichiarazioni arrivano a poche ore di distanza dalle parole del presidente Donald Trump che aveva scritto su Twitter: "Il dialogo non è la risposta".