Corea del Nord, Macron preoccupato: "Evitare escalation tensioni"

Appello del presidente francese Emmanuel Macron per l'aggravarsi della minaccia nucleare che arriva dalla Corea del Nord. Anche l'inquilino dell'Eliseo ha detto di essere molto "preoccupato" e ha chiesto un comportamento "responsabile da parte di tutti per prevenire qualsiasi escalation delle tensioni". Macron ha inoltre auspicato che "la comunità internazionale agisca in modo condiviso e fermo perché Pyongyang riprenda la via del dialogo".