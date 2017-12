Corea del Nord, Lavrov: "Qualcuno negli Usa vorrebbe annientarla"

Da un paio di mesi "a Washington sembra che ci sia qualcuno che vorrebbe annientare la Corea del Nord in maniera sanguinosa". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Mosca Sergey Lavrov. "L'impressione - ha detto - è che qualcuno voglio provocare Pyongyang per fare nuove azioni. Per esempio adesso sono in corso esercitazioni su vasta scala non programmate. Noi faremo di tutto per risolvere la questione con la diplomazia".