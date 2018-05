Corea del Nord, Lavrov a Pyongyang in vista di vertice Kim-Trump

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è arrivato in Corea del Nord su invito della controparte Ri Yong Ho, nel mezzo dei preparativi del summit tra il presidente Donald Trump e il leader Kim Jong Un, allo stato in programma per il 12 giugno a Singapore. Mosca ha annunciato che al centro dei colloqui ci saranno "le questioni di reciproco interesse e gli sviluppi intorno alla penisola coreana".