Corea del Nord, lanciato un nuovo missile balistico | Tokyo: caduto vicino alle nostre acque

"E' una situazione che gestiremo, di cui ci prenderemo cura", ha ribadito Donald Trump, parlando con i giornalisti dalla Casa Bianca. Intanto Tokyo, insieme a Washington e Seul, ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio Onu.



Donald Trump e il premier giapponese Shinzo Abe hanno avuto un colloquio telefonico. "I due leader hanno concordato che le azioni provocatorie del regime nordcoreano stanno minando la sua sicurezza e isolandolo ulteriormente dalla comunità internazionale". Trump e Abe "hanno ribadito il loro impegno a combattere la minaccia nordcoreana".



Secondo il segretario di Stato americano Rex Tillerson per ora "restano le opzioni diplomatiche" per affrontare la minaccia lanciata da Kim Jong-un. Tillerson ha chiesto alla comunità internazionale di prendere altre misure oltre le sanzioni già adottate dall'Onu, come "proibire il traffico marittimo che trasporta beni verso e dalla Corea del Nord".



La reazione di Seul - Le autorità militari sudcoreane preparano un'esercitazione missilistica "per un raid di precisione" in risposta al lancio di un missile della Corea del Nord. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha definito l'offensiva nordcoreana "una seria minaccia" alla pace globale e ha chiesto una maggior pressione internazionale e nuove sanzioni contro Pyongyang, per scoraggiarne le ambizioni nucleari.



Francia: "Rafforzare le sanzioni contro Pyongyang" - "Oggi più che mai è tempo di rafforzare la pressione e le sanzioni sulla Corea del Nord". Lo afferma in una nota diffusa il ministro degli Esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian, condannando "fermamente" il nuovo test missilistico di Pyongyang. "Parigi - prosegue il ministro - esprime solidarietà con il Giappone e la Corea del Sud in prima linea dinanzi a questa minaccia".



Missile avrebbe potuto raggiungere Hawaii - Il missile intercontinentale testato in piena notte dalla Corea del Nord avrebbe potuto raggiungere almeno le Hawaii con una traiettoria modulata sui parametri di lancio standard: i militari Usa e sudcoreani hanno stimato che il vettore ha coperto circa 960 km e toccato un'altitudine massima intorno ai 4.500 km. Con un angolo di lancio meno alto, il missile avrebbe superato facilmente i 10.000 km di distanza, oltre i 7.575 km delle Hawaii che ospitano il quartier generale delle forze armate Usa nel Pacifico.