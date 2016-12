Corea del Nord, lanciati due missili balistici: dura condanna di Usa e Giappone

Giappone: "Condividiamo preoccupazione con Russia" - "Ci siamo confrontati sul lancio di missili balistici della Corea del Nord e abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni". Così l'ambasciatore giapponese in carica per le relazioni russo-nipponiche, dopo aver parlato con il vice ministro degli Esteri russo Igor Morgulov. "Ci siamo messi d'accordo per cooperare a stretto contatto in occasioni come i vertici del Consiglio di sicurezza dell'Onu", ha aggiunto.



L'avvertimento della Nato: "Basta provocazioni" - Immediata la reazione anche da parte dela Nato, la quale chiede alla Corea del Nord di fermare le sue "provocazioni". Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, in una dichiarazione ha "condannato con forza il lancio di due missili balistici". "Queste ripetute provocazioni minano la sicurezza e il dialogo internazionali", ha affermato Stoltenberg, osservando che "i lanci sono in diretta violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresa la Risoluzione 2270 adottata il 2 marzo, che hanno chiamato la Corea del Nord a cessare ogni attività collegata al suo programma di missili balistici".