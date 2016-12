Corea del Nord lancia missile nel mar del Giappone, ira di Tokyo: "E' una minaccia alla nostra sicurezza"

Le autorità giapponesi hanno confermato che un missile è atterrato nelle acque territoriali del Giappone, a 250 chilometri a ovest della penisola di Oga, nella prefettura di Akita, dopo aver sorvolato il mar del Giappone per circa 1.000 chilometri. E' la prima volta dal 1998 che un razzo raggiunge le acque territoriali dell'arcipelago giapponese.



L'agenzia sud coreana Yonhap, citando una fonte militare, ha indicato che si tratta di un missile a medio raggio del tipo Rodong con una gittata di 1.300 chilometri, consentendo eventualmente al razzo di raggiungere le coste nipponiche. Il primo razzo sarebbe esploso subito dopo il lancio. In un comunicato il governo di Tokyo ha espresso una forte protesta nei confronti del regime di Pyongyang, ribadendo come l'azione sia contraria alle risoluzioni delle Nazioni Unite e rappresenta un'azione azzardata dal punto di vista della sicurezza di volo per le flotte commerciali.



Quest'ultimo atto fa parte di una serie di azioni intraprese dalla Corea del Nord da inizio anno: il precedente lancio di 3 razzi era avvenuto il 19 luglio, e aveva dato forti motivi di preoccupazione alla Corea del Sud e al Giappone.