Corea del Nord, la Cina a Trump: "Basta con le provocazioni" | Pentagono: "Stop a minacce Pyongyang o regime finirà"

La Cina chiede a Donald Trump di abbassare i toni nei confronti della Corea del Nord dopo la minaccia del presidente Usa di "fuoco e furia" contro Pyongyang. Pechino cerca così di mettere in guardia gli Usa dai rischi della retorica in una situazione "altamente complicata e sensibile". "Ci auguriamo - dice una nota del ministero degli Esteri - che tutte le parti parlino con cautela e si muovano con prudenza, evitando un'escalation della tensione".

Nella sua nota Pechino, assumendo dunque il ruolo di mediatore tra Washington e Pyongyang, auspica che tutte le parti in gioco si battano "per il ritorno quanto prima possibile al corretto binario del dialogo e dei negoziati".



Il Pentagono: "Stop a minacce o regime finirà" - Gli Stati Uniti rispondono lanciando un segnale inequivocabile. Il capo del Pentagono ha, infatti, affermato: "La Corea del Nord dovrebbe mettere fine alle azioni che potrebbero portare a una fine del suo regime e alla distruzione della sua gente".



"Si lavora a situazione diplomatica" - Il capo del Pentagono ha poi aggiunto che si sta "lavorando a una soluzione diplomatica" precisando, però, che Pyongyang "perderebbe" qualunque conflitto se venisse iniziato.



La Corea del Nord replica: "Minacce di Trump un mucchio di sciocchezze" - Ferma la replica della Corea del Nord, la quale fa sapere che completerà il piano per attaccare le acque vicine a Guam per metà agosto, "poi attenderà l'ordine del comandante in capo". Le forze armate della Corea del Nord definiscono la minaccia di Trump "un mucchio di sciocchezze". Per Pyongyang "solo la forza assoluta" può convincere il presidente americano.