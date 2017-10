Corea del Nord, Kim Jong Un promuove la sorella

Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha promosso la sorella Kim Yo Jong nominandola membro supplente del poliburo. La più piccola dei Kim, dopo aver diretto per due anni il Dipartimento nord coreano per la propaganda e l'agitazione, entra così a far parte dell'ente decisionale del Paese. La promozione è stata annunaciata il 7 ottobre nel corso di una seduta del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori.