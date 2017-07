Corea del Nord, Kim Jong-un: nostri missili capaci di colpire Usa

L'Agenzia di stampa centrale coreana (Kcna) ha dichiarato che Kim ha espresso "grande soddisfazione" dopo che il missile Hwasong-14, lanciato per la prima volta il 4 luglio, ha raggiunto un'altezza massima di 3.725 chilometri e ne ha percorsi 998 prima di cadere nelle acque vicine al Giappone.



Kim Jong-un: "Ultimo test serio avvertimento per gli Usa" - L'agenzia ha citato il leader nordcoreano affermando che l'ultimo lancio riafferma l'affidabilità del sistema Icbm (missile balistico intercontinentale, ndr) del Paese e ha confermato la possibilità di lanciare il missile in "regioni e località casuali e in momenti casuali" sull'intero continente statunitense. Kim ha detto che il lancio di venerdì ha inviato un "serio avvertimento" agli Stati Uniti, che hanno "suonato senza senso la loro tromba" con minacce di guerra e sanzioni più forti, ha detto la Kcna.