Corea del Nord, Kim approva la produzione del missile KN-15

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha approvato la produzione su vasta scala del nuovo missile a medio-lungo raggio denominato Pukguksong-2 (KN-15). Il via libera arriva all'indomani della conferma del test rivendicato come "grande successo". Secondo l'agenzia Kcna, Kim ha espresso "grande soddisfazione per un'arma strategica".