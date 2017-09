Corea del Nord, il ministro degli Esteri: "Trump è un cane che abbaia"

Giunto a New York per partecipare agli incontri delle Nazioni Unite, Ri Yong-ho ha risposto alle domande dei giornalisti con un proverbio: "C'è un proverbio che dice che la marcia continua anche quando il cane abbaia".



Nel suo primo discorso tenuto all'Onu, Trump aveva accusato il leader nordcoreano Kim Jong-un di essere un "rocket man (uomo razzo)", impegnato in una "missione suicida", affermando che gli Stati Uniti sono pronti "a distruggere totalmente la Corea del Nord" in caso venissero attaccati.