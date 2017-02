Corea del Nord, il fratellastro di Kim Jong-un implorò di essere risparmiato nel 2012

Voleva visitare Disneyland in Giappone - L'autopsia sul corpo verrà effettuata in giornata. Kim Jong-nam, primogenito di Kim Jong-il, era stato per un periodo il più accreditato alla successione del padre, salvo poi cadere in disgrazia dopo aver provato a entrare in Giappone nel 2001 con un passaporto falso per visitare Disneyland. Da allora, anche per le sue posizioni riformiste, ha vissuto in esilio, principalmente a Macao.



Chiese di "risparmiare lui e la sua famiglia" - Secondo il capo dell'intelligence di Seul, Lee Byung-ho, nel 2012 dalla Corea del Nord era arrivato l'ordine di ucciderlo. E nell'aprile dello stesso anno "Jong-nam inviò una lettera" in cui chiedeva di "risparmiare lui e la sua famiglia", ha riferito un membro della commissione parlamentare sudcoreana per i servizi, Kim Byung-Kee.



Il fratellastro del leader nordcoreano "aggiungeva - ha riferito il deputato - 'non sappiamo dove andare... sappiamo che l'unica via di fuga è il suicidio'". L'ex moglie e l'attuale moglie di Kim Jon-nam e i tre figli vivono tra Pechino e Macao e sono "sotto protezione da parte delle autorità cinesi", ha riferito un altro deputato sudcoreano, aggiungendo che Jong-nam era arrivato in Malesia il 6 febbraio.