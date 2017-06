Corea del Nord ha effettuato un lancio multiplo di missili

"La Corea del Nord ha lanciato una serie di proiettili non identificati, presumibilmente dei missili da crociera anti-nave, questa mattina dalle vicinanze di Wonsan, provincia di Ganwon", ha affermato il ministero della Difesa di Seoul. I missili a corto raggio hanno volato per circa 200 chilometri a un'altitudine di due chilometri, prima di cadere nel Mar del Giappone.



Il lancio aveva come obiettivo "mostrare la capacità di attacco antinave dei diversi missili", ha detto un portavoce dello Stato maggiore della difesa sudcoreano. I test di missili da crociera non è contrario alle regole stabilite dalle risoluzioni Onu.



Quello di oggi e' il quinto ciclo di test - tre lanci di missili balistici, uno terra aria e ora i missili da crociera - effettuato dal regime di Kim Jong Un da quando il presidente Moon Jae-in e' stato eletto a inizio maggio a Seoul.



"Non potremo mai tollerare questo tipo di azioni provocatorie", ha commentato il ministro degli Esteri del Giappone Fumuio Kishida, il quale ha sottolineato che comunque i missili lanciati non sono atterrati in aree d'interesse nipponico e non hanno alcun impatto sulla sicurezza del paese.