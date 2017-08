Corea del Nord, Guam diffonde istruzioni in caso di un attacco nucleare

Tra i suggerimenti del Guam Homeland Security and Office of Civil Defense, c'è anche quello preventivo di "stilare una lista di potenziali rifugi in cemento vicino all'abitazione, alla scuola o al luogo di lavoro". In caso di attacco missilistico, si invita a “non guardare il lampo (dell’esplosione): vi perché rendere ciechi", ma di "sdraiarsi a terra e di coprirsi la testa con le mani", ricordando che "se l’esplosione è distante, l’onda d’urto potrebbe impiegare anche 30 secondi ad arrivare". Si consiglia anche di "farsi una doccia, quandopossibile, con acqua e sapone in abbondanza, senza però sfregarsi la pelle" e "di non usare il balsamo nei capelli perché farebbe aderire la radioattività ai capelli".



La Corea del Nord, nei giorni scorsi, ha dichiarato che un missile impiegherebbe solo 18 minuti a coprire i 3.400 chilometri che la separano dall'isola statunitense e di essere pronta a lanciarlo entro Ferragosto per dare un avvertimento agli Usa. Nonostante le minacce, però, l'ufficio del Turismo di Guam si dice tranquillo: "Le circostanze non sono delle migliori, ma questa è un'ottima opportunità per farci conoscere dal resto del mondo: la nostra cultura, dove siamo e chi siamo", ha spiegato Josh Tyquiengco del Guam Visitors Bureau, che ha aggiunto: "Le disdette sono esigue, principalmente turisti sudcoreani". L'isola, in media, ospita circa 1.5 milioni di persone all'anno.