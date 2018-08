Corea del Nord, giapponese liberato "per motivi umanitari"

La Corea del Nord ha deciso di liberare "per motivi umanitari" ed espellere Tomoyuki Sugimoto, un giapponese 39enne arrestato in seguito a un "crimine" non meglio precisato contro il Paese. L'ipotesi è che Sugimoto abbia filmato una struttura militare mentre stava visitando il porto occidentale di Nampo insieme a un gruppo di turisti. Dopo l'arresto, Pyongyang ha deciso un atto "di indulgenza per motivi umanitari".