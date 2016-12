Corea del Nord, funzionario si addormenta durante il discorso il Kim: giustiziato con la contraerea

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha fatto giustiziare in pubblico , a inizio mese e con l'ausilio del fuoco della contraerea, due primari funzionari di vertice del regime. I due sarebbero stati colpevoli di aver disubbidito agli ordini impartiti . Secondo il quotidiano sudcoreano "JoongAng Ilbo" la duplice esecuzione, in base a fonti anonime, è avvenuta in un'accademia militare di Pyongyang e sotto la supervisione del "giovane generale".

Uno dei giustiziati è stato individuato in Hwang Min, ex ministro dell'Agricoltura, verosimilmente a causa delle "proposte di riforma da lui sostenute, viste come sfida diretta alla leadership di Kim Jong-un", ha detto la fonte.



Ri Yong-jin è l'altra figura finita nelle maglie dell'ultimo ciclo di epurazioni: funzionario di livello ministeriale al dicastero dell'Educazione, la sua colpa principale è stata di essersi "appisolato in un meeting presieduto da Kim". Affronto da giustificare "l'arresto immediato" e gli interrogatori del ministero della Sicurezza pubblica, fino "all'esecuzione in scia ad altri capi d'accusa contestati come la corruzione".