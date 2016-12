Corea del Nord, esperti Usa: "Entro il 2020 avrà la bomba atomica"

La Corea del Nord avrà presto le capacità di realizzare entro il 2020 testate nucleari in grado di minacciare mezzo mondo, a partire dagli Stati Uniti, comprese città come New York e Washington. Ne sono convinti - scrive il New York Times - molti esperti civili e militari americani che definiscono sorprendentemente avanzato il programma nucleare del regime di Pyongyang, con missili sempre più piccoli, veloci e leggeri.