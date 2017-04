Corea del Nord, esercitazione Giappone-Usa nel Mare delle Filippine

Esercitazione congiunta con la Marina giapponese nel Mare delle Filippine per la portaerei americana Uss Carl Vinson, impegnata nel suo viaggio verso la penisola coreana. La Marina statunitense ha annunciato che due cacciatorpedinieri giapponesi hanno raggiunto la Vinson e altre due navi da guerra americane. La portaerei ha cancellato una tappa prevista in Australia per cambiare rotta verso la Corea del Nord.