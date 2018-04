Corea del Nord: "Dal 5 maggio avremo lo stesso fuso orario del Sud" | Seul rimuove gli altoparlanti di propaganda

La Suprema assemblea del popolo nordcoreana ha adottato un decreto che dal 5 maggio uniformerà il fuso orario di Pyongyang a quello di Seul. Rispetto al meridiano di Greenwich ci saranno dunque non più otto ore e mezzo, come era in vigore dal 15 agosto 2015 , ma nove. Sarà ora di governo e autorità "l'obbligo di rendere effettivo il decreto". Segnali di disgelo anche da Seul, che rimuove gli altoparlanti di propaganda al confine.

La decisione del Nord di mettere le lancette 30 minuti indietro fu presa nel 2015 per riportare l'orario a quello in uso prima del dominio coloniale giapponese del 1910/45. Si trattava di una protesta contro il "perfido imperialismo del Giappone", aveva riferito Pyongyang, dato che le otto ore e mezza sono state effettive sulla penisola coreana fino al 1910, anno dell'invasione.



"Provo amarezza alla vista di due orologi appesi al muro della Peace House, uno per l'orario di Seul e uno per quello di Pyongyang", aveva affermato il dittatore Kim Jong-un durante il summit intercoreano di venerdì. "Dato che siamo stati noi a cambiare il fuso orario, ritorneremo a quello originario. E' una cosa che si può rendere pubblica", aveva aggiunto.



Seul rimuove gli altoparlanti per la propaganda - Anche da Seul arrivano nuovi segnali di disgelo. Da mercoledì il ministero della Difesa sudcoreano avvierà le operazioni di rimozione dei potenti altoparlanti sistemati lungo la linea di confine demilitarizzata (Dmz) e usati nelle attività di propaganda contro il Nord.