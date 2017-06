Corea del Nord: continuiamo a costruire il nostro arsenale nucleare

L' ambasciatore nordcoreano all'Onu , Kim In Ryong, ha avvisato gli Usa e il resto del mondo che Pyongyang continuerà a costruire il suo arsenale nucleare indipendentemente dalle sanzioni o da eventuali attacchi militari contro il regime. In una riunione del Consiglio di Sicurezza, Kim ha spiegato che l' amministrazione Trump sta portando avanti una "politica ostile e obsoleta" contro il suo Paese con un "atteggiamento di un'arroganza sconfinata".

Gli Usa annunciano nuove sanzioni contro Pyongyang - La parole dell'ambasciatore nordcoreano arrivano a breve giro dalla decisione degli Stati Uniti di varare nuove sanzioni contro la Corea del Nord facendo pressione sulla banca cinese Bank of Dandong che avrebbe permesso a Pyongyang di bypassare le sanzioni accedendo con il suo aiuto ai sistemi finanziari stranieri. L'annuncio è arrivato dal segretario al Tesoro Steve Mnuchin, che ha sottolineato come oltre all'istituto di credito anche due cittadini cinesi saranno colpiti dalle sanzioni. "Vogliamo assicurarci che la Corea del Nord sia fuori dal sistema bancario americano", ha detto Mnuchin.



"Da Usa arroganza sconfinata" - Il diplomatico nordcoreano ha sottolineato che gli Usa continuano ad ammodernare le loro armi nucleari ma altri non sono autorizzati ad effettuare "test o lanci di qualsiasi oggetto che contenga le parole nucleare o balistico". "Questo è un atteggiamento di un'arroganza sconfinata - ha affermato -. Ma non importa ciò che gli altri dicono. Qualunque sanzione, pressione o attacco militare non ci farà smettere di costruire la forza nucleare scelta per difendere la sovranità del Paese e il diritto all'esistenza nazionale".