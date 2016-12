Corea del Nord, congresso: "Espandere l'arsenale nucleare"

Il Congresso del Partito dei lavoratori coreani ha adottato una strategia per incrementare e espandere l'arsenale nucleare della Corea del Nord per "rafforzare l'autodifesa sia qualitativamente che quantitavamente". Lo rivela l'agenzia ufficiale Kcna. L'annuncio giunge dopo la promessa del leader Kim Jong Un di utilizzare la forza nucleare solo in risposta a un eventuale attacco da parte di una potenza con l'atomica.