Corea del Nord conferma: attacco simulato contro Seul

La Corea del Nord ha annunciato di aver condotto un'esercitazione militare simulando un attacco preventivo verso porti e piste aeree in Corea del Sud. Martedì Pyongyang ha infatti testato tre missili balistici, due Scud e un Rodong, in una mossa letta come protesta contro la scelta di Seul di ospitare entro la fine del 2017 i sistemi Usa antimissile Thaad.