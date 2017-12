Corea del Nord, colloquio telefonico ministri Esteri Usa e Russia

Il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Al centro della telefonata la situazione in Corea del Nord, in Siria e in Ucraina. Lavrov avrebbe ribadito a Tillerson l'offerta russa di fare da mediatore fra Washington e Pyongyang per cercare di trovare una soluzione alla crisi che vede toni sempre più aspri tra Usa e Corea del Nord.