Corea del Nord, bombardieri Usa sorvolano la penisola

I caccia, che hanno sede a Guam, hanno sorvolato il cielo sul Mar del Giappone per un "addestramento notturno con gli alleati, che aveva lo scopo di testare "la capacità condivisa da Usa, Giappone e Repubblica di Corea", ha reso noto l'Air Force nel Pacifico in un comunicato.



Le autorità militari sudcoreane hanno detto che i bombardieri hanno organizzato una simulazione di fuoco missilistico sul Mare del Giappone. I quattro aerei impegnati hanno sorvolato la penisola coreana ed hanno aperto il fuoco anche sul Mar Giallo, prima di fare ritorno alla base.



"Il sorvolo era parte di un addestramento di routine finalizzato a migliorare la deterrenza" contro le minacce nucleari della Corea del Nord, ha dichiaratolo Stato maggiore sudcoreano in una nota. "Attraverso la pratica questa volta, le forze aeree sudcoreane e statunitensi hanno mostrato le soluzioni degli alleati per una forte reazione contro le minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord", ha aggiunto Seul.