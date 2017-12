Corea del Nord: "Avanti con armi nucleari finché Usa ci ricattano"

"La Corea del Nord non rinuncerà alle sue armi nucleari finché gli Stati Uniti e i loro alleati continueranno con il loro ricatto e le esercitazioni di guerra" alle sue porte. Lo ribadisce l'agenzia ufficiale Kcna, passando in rassegna i maggiori test nucleari e missilistici dell'anno. L'agenzia di Pyongyang ha inoltre sottolineato che la Corea del Nord è "un entità con un potere invincibile che non può essere indebolito né cancellato".