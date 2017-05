Corea del Nord, arrestato un cittadino americano per "atti ostili"

La Corea del Nord ha annunciato di aver arrestato un cittadino americano colpevole di non meglio precisati "atti ostili". L'uomo si chiama Kim Hak Song e lavorava all'università di Pyongyang presso il dipartimento di Scienze e Tecnologia. Nello stesso istituto qualche giorno fa, era stato arrestato un altro cittadino statunitense, Kim Sang Dok, sempre "per atti ostili contro il Paese". Sono 4 in tutto gli americani agli arresti in Corea del Nord.