Corea del Nord, allarme di Seul: possibili nuovi test nucleari

La Corea del Sud teme che Pyongyang dia il via ad altri test nucleari o lanci altri missili, in linea con i piani di testate "miniaturizzate e diversificate" da sviluppare. "Movimenti attivi", dice l'intelligence di Seul, sono stati rilevati al centro missilistico nordcoreoano, e il tunnel e di Punggye-ri è pronto per la detonazione "in ogni momento".