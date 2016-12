Copertina shock dello Spiegel: "Merkel tra i nazisti, l'Ue ci vede così"

10:15 - Angela Merkel tra i nazisti con il Partenone sullo sfondo e sopra la foto il titolo: "La superpotenza tedesca". E' la copertina shock dell'ultimo numero dello Spiegel che pubblica un reportage su come 'l'Europa vede la Germania'. Nel fotomontaggio la cancelliera è circondata da gerarchi del Terzo Reich. A due giorni dalla prima visita a Berlino del premier greco Alexis Tsipras, la copertina ha subito scatenato forti polemiche.

L'Europa li vede così - Sullo sfondo del Partenone, in "buona compagnia" di sette gerarchi nazisti, Spiegel ha montato l'immagine di una sorridente Angela Merkel in uno dei suoi completi tipici, giacca e pantaloni in rassicuranti colori pastello. Una provocazione, un fotomontaggio scioccante, utile a lanciare un lungo articolo sull'immagine che parte d'Europa si è fatta della Germania negli anni della crisi. E che qualche lettore non ha pero' preso nel verso giusto, testimoniano i social network, arrivando a minacciare di disdire l'abbonamento.



"La nuova copertina dello Spiegel si fa notare, è spigolosa e tagliente. Ma si può fraintendere? No, non si può fraintendere, a meno che lo si voglia fare", scrive il caporedattore dello Spiegel Klaus Brinkbaeumer in un blog. "La nostra storia di copertina indaga e cerca di chiarire perché il passato non passa. E perché nel dibattito sull'euro e nella discussione sulla leadership tedesca il nazismo torna a essere un tema", scrive ancora.



Quello tra Merkel e il nazismo è naturalmente un accostamento insensato, che però tanto spesso è stato usato dai media in Grecia. E anche in Italia, dove i reporter di Spiegel hanno pure indagato. "Ma è legittimo dipingere la Germania come Paese egoista ed egemone in Europa?", si chiede il settimanale.

Merkel in copertina tra i nazi: polemica in Germania di Piero Suber