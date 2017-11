Copenaghen, sparatoria: un morto e due feriti

Sparatoria nella notte nel centro di Copenaghen, davanti a un ostello. La polizia ha riferito che una persona è morta e altre due sono rimaste ferite, presumibilmente in un conflitto a fuoco tra bande rivali. La vicenda ha tenuto in allerta per diverse ore la capitale danese ma non sarebbe legata al terrorismo: secondo la polizia sono stati coinvolti gli appartenenti a due diversi gruppi criminali.