Copasir:possibili cellule in Italia

"C'è la possibilità, non la certezza, che ci siano cellule terroristiche strutturate anche nel nostro Paese". Lo ha detto Giacomo Stucchi, presidente del Copasir, il giorno dopo gli attacchi di Bruxelles. "La preoccupazione è reale e si lavora per inertizzare queste cellule", ha sottolineato. "Non è possibile prevenire tutto. Chi comunica un messaggio diverso dicendo che è tutto sotto controllo e non accadrà nulla illude le persone", ha aggiunto.